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WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204

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26.05.2026 21:49:11

Here's Why Navitas Shares Powered Higher Today (Hint: Another Bullish Data Point for AI Infrastructure Spending)

AI infrastructure stocks received a boost today after power components and systems company Vicor (NASDAQ: VICR) raised its second-quarter revenue guidance from $126 million to $142 million. The news was enough to send Vicor stock soaring, and it also sent Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS) shares higher by as much as 15.6% at 11 a.m. today. As outlined recently, Navitas is a company whose stock is highly sensitive to developments in AI data center infrastructure spending. The reason is that management has deliberately pivoted the company away from its traditional core markets of power chips for mobile phone charging and consumer products toward high-power applications. Indeed, Navitas is a partner of Nvidia in developing next-generation data center power chips. Therefore, when Vicor, whose advanced products focus on data center and hyperscaler segments according to SEC filings, raises its guidance to reflect stronger hyperscaler spending, it signals positive momentum for Navitas. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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