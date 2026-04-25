Nuscale Power Aktie

Nuscale Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

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25.04.2026 02:05:00

Here's Why NuScale Power Stock Is a Buy Before Earnings on May 7

If you've been eyeing nuclear stocks like NuScale Power (NYSE: SMR), now may be the time to buy. So far this year, shares have shed nearly one-third of their value, making the stock much cheaper than it was just a few months ago.NuScale Power's next earnings announcement is expected to be held on May 7. There's one obvious reason you should buy shares of this nuclear stock before that day, and it's not what you think.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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