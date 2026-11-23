The reinstatement of Jensen Huang as CEO of Nvidia removes the uncertainty around the leadership of the most important AI data center architecture company. That's good news for the AI market and particularly good news for nVent Electric (NYSE:NVT), and the market immediately rewarded the stock with a more than 10% bounce at 2 p.m. today. Here's why.

The electrical connection and protection systems company has aggressively pursued the booming AI infrastructure market. It is ramping its capital spending by 50% in 2026 to $140 million to fund capacity expansion to support growth.

This kind of ramp-up in investing is perfectly understandable for a company set to grow organic sales by 38% to 39% in 2026. However, it could leave the company exposed if AI investment slows.

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