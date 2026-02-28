NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
28.02.2026 14:51:00
Here's Why Nvidia Stock Fell -- Even After Reporting 73% Revenue Growth
Nvidia (NASDAQ: NVDA) posted 73% revenue growth in its most recent quarter, as well as stellar bottom-line profitability. Plus, the company is guiding for even faster growth in its current quarter. Even so, the stock fell by about 5% on the heels of its earnings report. In this video, Motley Fool analysts Matt Frankel and Tyler Crowe discuss why investors might be approaching Nvidia with caution.*Stock prices used were the morning prices of Feb. 26, 2026. The video was published on Feb. 28, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
