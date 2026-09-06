Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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06.09.2026 12:43:00
Here's Why Oklo Stock Trades at a 900% Premium to NuScale Power
The AI industry is in desperate need of more energy -- quickly."Tech companies in the AI race need power, and lots of it," warns The Wall Street Journal. "They aren't waiting around for the archaic U.S. power grid to catch up." Nuclear energy can help meet the power needs of AI companies over the long term. Nuclear energy provides a large amount of reliable baseload power with minimal carbon emissions. The problem is that nuclear power plants can take a decade or more to build, with some projects requiring more than $1 billion in capital to complete. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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04.08.26
|Ausblick: Nuscale Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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21.07.26
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|Nuscale Power Corp Registered Shs
|9,70
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|Oklo
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