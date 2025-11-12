|
12.11.2025 12:18:31
Here's Why One Investor Just Bet $14 Million on This Struggling Marketing Stock
Pennsylvania-based Gardner Lewis Asset Management disclosed a new stake in The Interpublic Group of Companies (NYSE:IPG), adding 491,157 shares valued at $13.7 million during the third quarter.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission released on Monday, Gardner Lewis initiated a new position in The Interpublic Group of Companies (IPG), acquiring 491,157 shares. The holding was valued at $13.7 million at quarter-end, representing 3.2% of the firm’s $422.7 million in 13F reportable assets.Top five holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer-- Märkte in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt präsentiert von seiner ruhigen Seite, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckt. Die US-Börsen eröffnen die Sitzung am Donnestag verhalten. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.