Plug Power Aktie

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WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

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10.04.2026 16:46:13

Here's Why Plug Power Stock Is a Buy Before April 16

Plug Power (NASDAQ: PLUG), a leading developer of hydrogen charging technologies, seemed to be in serious trouble two years ago. Its revenue was dropping, its losses were widening, and the macro headwinds were driving companies to pause their hydrogen projects.Yet over the past 12 months, Plug's stock rallied more than 130% as its revenue rose, it narrowed its losses, and the hydrogen market stabilized. From 2025 to 2028, analysts expect its revenue to grow at an 18% CAGR from $710 million to $1.15 billion. As the company cuts costs with its "Project Quantum Leap" initiative, it expects its adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) to turn positive in the fourth quarter of 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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