QX b Aktie
WKN DE: A419YG / ISIN: US82846H5046
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08.04.2026 20:31:17
Here's Why QXO Stock Outpaced the Market Today
Shares of budding building supply conglomerate QXO (NYSE: QXO) didn't just move with the rising market today. The stock soared as much as 12% and was still up by 8.9% as of 2:28 p.m. ET. Investors see the effects of recent geopolitical events as being an outsize catalyst for QXO stock. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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