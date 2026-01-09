NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
09.01.2026 15:49:58
Here's Why Shares in Aehr Test Systems Declined in December, But Looks a Great Buy Now
Shares in Aehr Test Systems (NASDAQ: AEHR) fell by 12.1% in December, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. The move comes as many investors have walked away from stocks perceived as riskier plays in the artificial intelligence (AI) investing theme. The company's traditional market is in wafer-level burn-in (WLBI) test solutions for the silicon carbide (SiC) market. It's a market dominated by electric vehicles (EVs). Consequently, the company's revenue boomed when automakers invested heavily in developing EV models to gain relevance in the growing automotive sector; however, it started declining when they pulled back after experiencing disappointing sales. In response, Aehr is opening up new markets for WLBI test systems to customers developing AI processors, including a lead customer described as a "world-leading hyperscaler" that has already placed multiple orders. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
