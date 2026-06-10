SoftBank Aktie
WKN DE: 892484 / ISIN: JP3732000009
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10.06.2026 11:39:00
Here’s why shares in SoftBank, no longer Japan’s most valuable, have fallen by a fifth in the last week
Concerns about the funding commitments for OpenAI have been widely circulated this year and it appears potential creditors are worried about the company’s failure to hit ambitious internal growth targetsWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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