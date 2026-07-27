American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
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27.07.2026 15:45:00
Here's Why Shares of American Express Are Plummeting
Shares of American Express (NYSE: AXP) plummeted more than 6% in last Friday's morning trading. What's going on? Well, the iconic charge card company issued its second-quarter results, and while revenue and earnings growth were strong, rising expenses worried investors.Amex reported revenue net of interest expense of $19.6 billion, 10% higher than the same period a year ago. That was driven by higher card member marketing expenses -- up about 9% -- during the quarter. Earnings per share rose 11%, to $4.53, about $0.12 higher than analysts expected.But there was one thing the market really didn't like. The company said expenses grew 12% year over year in the quarter to $14.5 billion, from $12.9 billion a year ago. That higher level will continue through the end of 2026, CFO Christophe Le Caillec said on a call with analysts.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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