Qorvo Aktie
WKN DE: A12CY9 / ISIN: US74736K1016
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01.10.2026 21:30:00
Here's Why Skyworks' Qorvo Deal Is a Buy (and Why It Isn't)
Skyworks Solutions (NASDAQ: SWKS) could emerge from its combination with Qorvo with greater scale, broader markets, and a significantly different earnings profile. The opportunity hinges on whether management can capture $500 million in planned synergies, expand beyond smartphones, and manage the additional debt.
Stock prices used were the market prices of Sept. 17, 2026. The video was published on Sept. 30, 2026.
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25.09.26
|S&P 500-Wert Qorvo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Qorvo-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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10.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Qorvo Inc
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