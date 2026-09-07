Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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07.09.2026 12:12:00
Here's Why SoFi Isn't Reaching All-Time Highs After a Record Quarter
SoFi (NASDAQ: SOFI) reported second-quarter earnings that handily beat expectations and showed record highs for revenue, profitability, members, and cross-buying. In this video, I'll discuss why this hasn't produced new highs in the stock. *Stock prices used were the morning prices of Sept. 3, 2026. The video was published on Sept. 6, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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