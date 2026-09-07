Time Aktie

Time für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.09.2026 12:12:00

Here's Why SoFi Isn't Reaching All-Time Highs After a Record Quarter

SoFi (NASDAQ: SOFI) reported second-quarter earnings that handily beat expectations and showed record highs for revenue, profitability, members, and cross-buying. In this video, I'll discuss why this hasn't produced new highs in the stock. *Stock prices used were the morning prices of Sept. 3, 2026. The video was published on Sept. 6, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Time Inc When Issued

mehr Nachrichten

Analysen zu Time Inc When Issued

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:10 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX nach neuem Hoch etwas fester -- DAX schwächelt - 26.000-Punkte-Marke unterschritten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentiert sich zum Wochenstart freundlich. Der deutsche Leitindex gibt nach. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen