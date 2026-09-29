Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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29.09.2026 22:00:00
Here's Why SpaceX Buying More Nvidia GPUs Is Bigger News for SpaceX's Stock Than Nvidia's
As soon as October, Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) could have close to 450,000 additional Nvidia (NASDAQ: NVDA) graphic processing units (GPUs) at its disposal. According to Barron's, SpaceX expects a cluster of 220,000 Nvidia GB300 Blackwell GPUs to be operational over the next few days, with another 220,000 up and running by October.
That's already on top of the 780,00 Blackwell and Hopper processors already running in SpaceX's data center complex. Inking any deal with SpaceX is noteworthy, but ultimately, this news will be more significant for SpaceX's shareholders than for Nvidia's.
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Nachrichten zu Tesla
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28.09.26
|Tesla-Aktie verliert: Gehaltserhöhung von bis zu fünf Prozent für Mitarbeiter in Grünheide (dpa-AFX)
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28.09.26
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28.09.26
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|SpaceX pivots away from space (Financial Times)
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|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|200,70
|0,20%
|Tesla
|311,75
|0,16%