Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
14.09.2026 23:36:02
Here's Why SpaceX Stock Could Finish 2026 Above $200
Shares of Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ:SPCX) have been rising after they hit lows of less than $105 in early August. But at around $150, the stock is still nowhere near the highs of more than $200 that it reached in June, shortly after it went public.
At $2 trillion in market cap, the company, which more commonly goes by just SpaceX, isn't cheap, and it has plenty of bullishness already priced into its valuation.
Investors certainly have high hopes for its future. And any sign that the company's making progress toward its goals can ignite a rally. Here's why I think SpaceX stock can potentially finish the year back above $200.
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Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
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|Tesla
|310,85
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