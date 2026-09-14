Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.09.2026 23:36:02

Here's Why SpaceX Stock Could Finish 2026 Above $200

Shares of Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ:SPCX) have been rising after they hit lows of less than $105 in early August. But at around $150, the stock is still nowhere near the highs of more than $200 that it reached in June, shortly after it went public.

At $2 trillion in market cap, the company, which more commonly goes by just SpaceX, isn't cheap, and it has plenty of bullishness already priced into its valuation.

Investors certainly have high hopes for its future. And any sign that the company's making progress toward its goals can ignite a rally. Here's why I think SpaceX stock can potentially finish the year back above $200.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

mehr Analysen
04.09.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
27.08.26 Tesla Kaufen DZ BANK
19.08.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tesla 310,85 -1,44% Tesla

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- US-Börsen zum Handelsende tiefer -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. An den US-Börsen hielten sich die Anleger zurück. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen