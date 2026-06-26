Taiwan Semiconductor Aktie
WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003
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26.06.2026 13:25:00
Here's Why Taiwan Semiconductor (TSM) May Be the Smartest AI Infrastructure Buy Right Now
There are many ways to invest in artificial intelligence (AI), but overall, there is no business better positioned to compete than Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM). It produces chips for Nvidia, Apple, and other leading tech companies. It's a wide-moat business that provides broad exposure to the AI chip market with one stock, making it the smartest way to invest in AI infrastructure.The stock's price has climbed 110% over the past year. In the first quarter, revenue surged 40% year over year, driven by insatiable demand for AI chips powering advanced computing systems.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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