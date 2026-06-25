Teradyne Aktie

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WKN: 859892 / ISIN: US8807701029

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25.06.2026 22:33:05

Here's Why Teradyne Shares Surged Higher Today (Hint: It's AI and Micron-Related)

Shares in the automated test systems equipment company Teradyne (NASDAQ: TER) rose by 10.5% today on a strong day of recovery for AI and semiconductor-related stocks. The move was sparked by an excellent set of earnings from memory chip company Micron Technology, a Teradyne customer, which helped dispel fears that the AI spending boom was about to slow. Micron's earnings blew past expectations, with revenue of $41.5 billion in its fiscal third quarter, compared with the pre-earnings consensus of $36.5 billion, according to Visible Alpha. It's another data point that supports the idea that AI spending, and in this case on high-bandwidth memory producers, is building momentum rather than slowing down. That's good news for Micron, and it's great news for Teradyne, because if its customers' revenue growth accelerates, they're highly likely to ramp up production, which means more demand for Teradyne's automated test equipment. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel

Teradyne Inc. 382,60 -7,00% Teradyne Inc.

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