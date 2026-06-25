Teradyne Aktie
WKN: 859892 / ISIN: US8807701029
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25.06.2026 22:33:05
Here's Why Teradyne Shares Surged Higher Today (Hint: It's AI and Micron-Related)
Shares in the automated test systems equipment company Teradyne (NASDAQ: TER) rose by 10.5% today on a strong day of recovery for AI and semiconductor-related stocks. The move was sparked by an excellent set of earnings from memory chip company Micron Technology, a Teradyne customer, which helped dispel fears that the AI spending boom was about to slow. Micron's earnings blew past expectations, with revenue of $41.5 billion in its fiscal third quarter, compared with the pre-earnings consensus of $36.5 billion, according to Visible Alpha. It's another data point that supports the idea that AI spending, and in this case on high-bandwidth memory producers, is building momentum rather than slowing down. That's good news for Micron, and it's great news for Teradyne, because if its customers' revenue growth accelerates, they're highly likely to ramp up production, which means more demand for Teradyne's automated test equipment. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Teradyne Inc.
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26.06.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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26.06.26
|Börse New York: NASDAQ 100 verliert (finanzen.at)
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26.06.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
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26.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt mittags nach (finanzen.at)
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26.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 beginnt Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
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26.06.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
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25.06.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
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|Teradyne Inc.
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