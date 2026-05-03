Teradyne Aktie

Teradyne für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859892 / ISIN: US8807701029

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03.05.2026 12:52:00

Here's Why Teradyne Stock Slumped (And Why it Could Be a Great AI Stock to Buy)

Teradyne (NASDAQ: TER) shares declined by 17.4% this week as the market took a dim view of its first-quarter earnings report released on Wednesday. The report and the market's reaction to it are fascinating, as they represent a microcosm of what the market is thinking about investing in the AI-related sector. Here's why. The company makes automated test equipment for semiconductors, and its customers span the semiconductor industry, electronics companies designing their own chips, and, more recently, hyperscalers designing their own AI semiconductors.In fact, AI-related demand accounted for 70% of its revenue in the first quarter , making the stock a key barometer of spending trends in the sector. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Teradyne Inc. 292,00 11,43% Teradyne Inc.

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