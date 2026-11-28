Based on estimates from Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO), its launch of Grand Theft Auto VI (GTA 6) on Nov. 19 achieved first-day retail sales of $3.7 billion. That set "a new record for entertainment across any medium, becoming the biggest entertainment launch in history," Take-Two shared in a press release.

As impressive as that is, one-day or first-few-months sales won't create meaningful wealth for its shareholders. Instead, it's all about how well Take-Two monetizes that launch in the years ahead.

Image source: Getty Images.

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