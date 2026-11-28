Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
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28.11.2026 23:47:02
Here's Why the Real Bull Case for Take-Two Interactive Comes After the Launch of Grand Theft Auto VI (GTA 6).
Based on estimates from Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO), its launch of Grand Theft Auto VI (GTA 6) on Nov. 19 achieved first-day retail sales of $3.7 billion. That set "a new record for entertainment across any medium, becoming the biggest entertainment launch in history," Take-Two shared in a press release.
As impressive as that is, one-day or first-few-months sales won't create meaningful wealth for its shareholders. Instead, it's all about how well Take-Two monetizes that launch in the years ahead.
Image source: Getty Images.
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