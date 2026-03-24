Navitas Aktie
WKN DE: A0M77R / ISIN: AU000000NVT2
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24.03.2026 18:52:43
Here's Why This Executive Sold 98K Shares of Navitas Stock
Todd Glickman, Sr. V.P. CFO & Treasurer, reported a sale of 98,152 shares of Navitas Semiconductor Corporation (NASDAQ:NVTS) for a total of ~$1.06 million, according to a March 17, 2026 SEC Form 4 filing. SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 reported price ($10.78).* 1-year performance calculated using March 17th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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