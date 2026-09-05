USA Rare Eart a Aktie
WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075
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05.09.2026 16:30:00
Here's Why USA Rare Earth Is a Buy Before Its Next Earnings Report
USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) is quickly becoming one of America's most strategically important mining companies, at least if the economy, technology, and national security count for anything.Why all the attention? Two words: rare earths. Indeed, rare-earth metals, as their name suggests, are a class of elements that are tough to find in economically useful deposits. They are essential to everything from smartphones and electric vehicles (EVs) to fighter jets and guided missiles, and China controls most of the world's capacity to process them.USA Rare Earth is one of only a handful of American companies that control a rare-earth deposit on American soil. Its goal is to extract rare-earth elements from a deposit in Texas, process and separate them domestically, and turn them into permanent magnets for American companies out of its factory in Oklahoma.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
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09.08.26
|Ausblick: USA Rare Earth A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
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|USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
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