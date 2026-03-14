USA Rare Eart a Aktie
WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075
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14.03.2026 12:28:27
Here's Why USA Rare Earth Shares Crushed The Market This Week
USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) bucked the market this week by rising 11.5% when the S&P 500 declined. It's a performance that reflects some positive news flow around the company's long-term growth aspirations. Two recent developments are noteworthy for investors. First, the company agreed to acquire the remaining 18.6% interest in the Round Top deposit from Texas Mineral Resources Corp (TMRC) in exchange for 3,823,328 shares of USA Rare Earth stock, valued at approximately $73 million. The deal removes some uncertainty about the TMRC's ability to raise cash to fund the commercial development of Round Top. As a reminder, the company plans to begin producing rare earth magnets at its Stillwater facility in 2026 before commencing commercial development at Round Top in 2028. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
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05.11.25
|Ausblick: USA Rare Earth A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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22.10.25
|Erste Schätzungen: USA Rare Earth A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
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