USA Rare Eart a Aktie

USA Rare Eart a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075

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03.04.2026 14:43:16

Here's Why USA Rare Earth Stock Crashed in March

Markets move in mysterious ways. Just ask shareholders in USA Rare Earth (NASDAQ: USAR), who watched on as the company's stock declined by 19.9% in March, according to data from S&P Global Market Intelligence. The company made several positive announcements throughout the month. Still, the broad-based market sell-off, driven by events in the Persian Gulf, prompted investors to shift to so-called haven investments and away from more speculative investments like USA Rare Earth. The company is certainly a high-risk and high-reward investment. The upside potential from its potential to help provide a domestic supply of critical rare-earth magnets sourced from U.S. non-China sourced materials. Moreover, as outlined previously, USA Rare Earth is uniquely positioned as its Round Top deposit (which it plans to begin commercial production from in 2028) is rich in heavy rare-earth elements (HREEs). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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USA Rare Earth Inc Registered Shs -A- 15,28 -4,02% USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-

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