Vertex Aktie
ISIN: PLVRTEX00010
|
14.07.2026 14:00:00
Here's Why Vertex Was Willing to Pay a Premium of More Than 100% for Crinetics Pharmaceuticals
When a company acquires another business, there's often going to be a premium involved, especially if it's in good shape or has some promising assets in its portfolio. But normally, you don't see a company pay double what its current valuation is.That's what Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX) recently did when it announced a $10 billion purchase of Crinetics Pharmaceuticals (NASDAQ: CRNX), a company that specializes in endocrine disorders and diseases. Vertex agreed to pay a 102% premium for the stock, slightly more than double its valuation. While it was great news for Crinetics investors, it didn't sit all that well with Vertex investors, and the stock proceeded to fall sharply on the news.Why did Vertex pay so much for the healthcare company? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Crinetics Pharmaceuticals Inc Registered Shs
|
07.07.26
|Vertex greift zu: 10-Milliarden-Dollar-Kauf beflügelt Crinetics-Pharmaceuticals-Aktie (finanzen.at)
|
06.05.26
|Ausblick: Crinetics Pharmaceuticals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Crinetics Pharmaceuticals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Crinetics Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Crinetics Pharmaceuticals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)