Vertiv Holdings Aktie
WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081
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23.03.2026 17:30:00
Here's Why Vertiv Holdings Is Still the Safest AI Infrastructure Stock You Can Own in 2026
There's no denying that artificial intelligence (AI) stocks are in a funk. Microsoft's share prices are off nearly 30% from their late-October peak, for instance, while Palantir Technologies' stock price is down 25%. Investors are no longer sure the AI industry will live up to the hype or justify the investments already made.As is so often the case, though, the market's made sweeping generalizations about a business when it should have been recognizing key differences among different parts of the industry -- or, for that matter, its individual companies.While AI hardware and software names may be hitting a wall -- largely due to steep valuations -- the infrastructure providers are enjoying sustained demand that isn't going anywhere. And one of these names in particular is arguably even safer than the rest. That's Vertiv Holdings (NYSE: VRT). Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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