Viking Therapeutics Aktie
WKN DE: A12GD6 / ISIN: US92686J1060
|
11.03.2026 10:45:00
Here's Why Viking Therapeutics Stock Recovered and Can Soar in 2026
Shares in Vikinig Therapeutics (NASDAQ: VKTX) rose by 16.5% in February, according to data from S&P Global Market Intelligence. The move helped the stock recover in 2026, and at the time of writing, it's only down by a low single-digit percentage this year. The increase in February followed the company's fourth-quarter earnings release and corporate update. As ever, with smaller-market-cap biotech companies, the needle mover for their stock is pipeline developments. For Viking Therapeutics, it's its VK2735 development program. The dual GLP-1/GIP agonist (a class of drugs revolutionizing the treatment of obesity and diabetes) is in trials in both subcutaneous (under the skin) and oral forms for both indications. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Viking Therapeutics Inc
|
11.02.26
|Ausblick: Viking Therapeutics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: Viking Therapeutics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Viking Therapeutics Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Viking Therapeutics Inc
|30,53
|2,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.