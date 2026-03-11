Viking Therapeutics Aktie

WKN DE: A12GD6 / ISIN: US92686J1060

11.03.2026 10:45:00

Here's Why Viking Therapeutics Stock Recovered and Can Soar in 2026

Shares in Vikinig Therapeutics (NASDAQ: VKTX) rose by 16.5% in February, according to data from S&P Global Market Intelligence. The move helped the stock recover in 2026, and at the time of writing, it's only down by a low single-digit percentage this year. The increase in February followed the company's fourth-quarter earnings release and corporate update. As ever, with smaller-market-cap biotech companies, the needle mover for their stock is pipeline developments. For Viking Therapeutics, it's its VK2735 development program. The dual GLP-1/GIP agonist (a class of drugs revolutionizing the treatment of obesity and diabetes) is in trials in both subcutaneous (under the skin) and oral forms for both indications.
