Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
04.12.2025 18:30:00
Here's Why You Might Not Want to Buy Into Michael Burry's Bet Against Palantir
The past month's been a rough one for Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) shareholders. Shares of the artificial intelligence (AI) software outfit trade down nearly 20% from their early November peak. With all the chatter suggesting AI stocks are in a bubble following this stock's 3,000% run-up since early 2023, investors are understandably nervous that this pullback is just the beginning.That's not the big reason this stock's in a slump at this time, however. It's not even the risk it's being made out to be. There's a much more specific reason this ticker's tumbling, and it isn't likely to be a problem in the long run.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu Palantir
