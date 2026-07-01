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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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01.07.2026 16:00:00

Here's Why You Might Regret Buying SpaceX Stock Before Aug. 6

The Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) initial public offering (IPO) is behind us. After its market capitalization soared from $1.77 trillion to $2.5 trillion, the company's valuation has finally settled somewhere around $2 trillion. Looking to buy the dip? There is one reason you may want to wait.While the exact date is still to be determined, SpaceX is currently expected to report its first earnings as a public company around Aug. 6. The details revealed during this announcement should have a meaningful impact on the stock price. But there's another catalyst arriving that day that could have an equally big impact.When SpaceX went public, less than 5% of its total outstanding shares were made available for sale. This limited float made the stock relatively volatile, given that supply and-demand dynamics could quickly go out of balance.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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