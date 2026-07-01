Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
01.07.2026 16:00:00
Here's Why You Might Regret Buying SpaceX Stock Before Aug. 6
The Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) initial public offering (IPO) is behind us. After its market capitalization soared from $1.77 trillion to $2.5 trillion, the company's valuation has finally settled somewhere around $2 trillion. Looking to buy the dip? There is one reason you may want to wait.While the exact date is still to be determined, SpaceX is currently expected to report its first earnings as a public company around Aug. 6. The details revealed during this announcement should have a meaningful impact on the stock price. But there's another catalyst arriving that day that could have an equally big impact.When SpaceX went public, less than 5% of its total outstanding shares were made available for sale. This limited float made the stock relatively volatile, given that supply and-demand dynamics could quickly go out of balance.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|30.06.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|24.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|346,55
|-7,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX weit im Plus -- DAX mit neuem Rekordhoch -- Wall Street gespalten - Dow knackt Rekord -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls deutlich zu. Die US-Börsen zeigen sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.