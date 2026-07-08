Asana Aktie
WKN DE: A2QAMV / ISIN: US04342Y1047
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08.07.2026 10:57:00
Here's Why You Shouldn't Buy the Asana Dip
Software-as-a-service company Asana (NYSE: ASAN) has shed more than 40% of its value year to date and is a far cry from the $100-plus per share it commanded during the pandemic. Some investors view most dips as buying opportunities, but in this case, you shouldn't.Image source: Getty Images.Asan's main product is a work and project management platform that leans on AI automation. The stock trades now at a price-to-sales ratio slightly above 2, but the company's lack of profitability and meaningful revenue growth deceleration should be enough to keep savvy investors from accumulating shares. Revenue rose by 9.5% year over year in the company's fiscal 2027 first quarter, which ended on April 30. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Asana
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