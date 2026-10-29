Chase Aktie
WKN: 863380 / ISIN: US16150R1041
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29.10.2026 19:31:51
Here's Why You Shouldn't Chase Innodata's 26% Drop
Innodata (NASDAQ: INOD) has been volatile throughout the year, but reports of more than 550 layoffs in India and the Philippines are a red flag.
While tech giants have been laying off workers due to rising AI costs, that's not why Innodata laid off workers. Reports claim that the termination notice included language about a reduction in business assignments, with layoffs unrelated to individual performance.
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