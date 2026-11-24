Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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24.11.2026 10:58:00
Here’s your chance to bid on Alex Trebek’s former $6.45 million California ranch and winery
A sprawling California ranch where Alex Trebek helped run a winery is heading to auction, giving buyers a chance to purchase nearly 578 acres of the Central Coast once owned by the longtime “Jeopardy!” host.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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