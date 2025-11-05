Herfy Food Services: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Herfy Food Services lud am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,74 SAR. Im Vorjahresquartal waren -0,520 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Herfy Food Services in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 264,7 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 278,7 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

