Herfy Food Services legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Herfy Food Services hat am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,18 SAR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,920 SAR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Herfy Food Services im vergangenen Quartal 264,8 Millionen SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Herfy Food Services 256,0 Millionen SAR umsetzen können.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,200 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Herfy Food Services -1,800 SAR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Herfy Food Services im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 3,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,08 Milliarden SAR im Vergleich zu 1,12 Milliarden SAR im Vorjahr.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 1,240 SAR und einen Umsatz von 1,08 Milliarden SAR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at