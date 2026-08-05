|
05.08.2026 06:31:29
Herfy Food Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Herfy Food Services gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 0,05 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Herfy Food Services noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 SAR in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 265,5 Millionen SAR, gegenüber 284,6 Millionen SAR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,71 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!