Herfy Food Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Herfy Food Services gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,05 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Herfy Food Services noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 SAR in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 265,5 Millionen SAR, gegenüber 284,6 Millionen SAR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,71 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at