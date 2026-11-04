Herfy Food Services: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Herfy Food Services hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,740 SAR je Aktie vermeldet.

Herfy Food Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 268,4 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 264,7 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at