Heritage Distilling vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Heritage Distilling hat am 18.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 16,97 USD, nach -160,420 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 69,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at