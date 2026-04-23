Heritage Financial Aktie
WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063
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23.04.2026 14:21:55
Heritage Financial Corp. Bottom Line Advances In Q1
(RTTNews) - Heritage Financial Corp. (HFWA) revealed a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $18.95 million, or $0.48 per share. This compares with $13.91 million, or $0.40 per share, last year.
Excluding items, Heritage Financial Corp. reported adjusted earnings of $23.04 million or $0.59 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 17.2% to $90.67 million from $77.37 million last year.
Heritage Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $18.95 Mln. vs. $13.91 Mln. last year. -EPS: $0.48 vs. $0.40 last year. -Revenue: $90.67 Mln vs. $77.37 Mln last year.
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