Heritage Financial Corp. Bottom Line Advances In Q1

(RTTNews) - Heritage Financial Corp. (HFWA) revealed a profit for its first quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $18.95 million, or $0.48 per share. This compares with $13.91 million, or $0.40 per share, last year.

Excluding items, Heritage Financial Corp. reported adjusted earnings of $23.04 million or $0.59 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 17.2% to $90.67 million from $77.37 million last year.

Heritage Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $18.95 Mln. vs. $13.91 Mln. last year. -EPS: $0.48 vs. $0.40 last year. -Revenue: $90.67 Mln vs. $77.37 Mln last year.