Heritage Financial Aktie
WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063
|
22.01.2026 14:17:52
Heritage Financial Corp. Bottom Line Advances In Q4
(RTTNews) - Heritage Financial Corp. (HFWA) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $22.23 million, or $0.65 per share. This compares with $11.92 million, or $0.34 per share, last year.
Excluding items, Heritage Financial Corp. reported adjusted earnings of $22.51 million or $0.66 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 0.1% to $78.86 million from $78.96 million last year.
Heritage Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $22.23 Mln. vs. $11.92 Mln. last year. -EPS: $0.65 vs. $0.34 last year. -Revenue: $78.86 Mln vs. $78.96 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
