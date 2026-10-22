Heritage Financial Aktie
WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063
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22.10.2026 14:17:02
Heritage Financial Corp. Q3 Profit Drops
(RTTNews) - Heritage Financial Corp. (HFWA) released earnings for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $18.72 million, or $0.46 per share. This compares with $19.17 million, or $0.55 per share, last year.
Excluding items, Heritage Financial Corp. reported adjusted earnings of $22.82 million or $0.55 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 31.7% to $86.51 million from $65.69 million last year.
Heritage Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $18.72 Mln. vs. $19.17 Mln. last year. -EPS: $0.46 vs. $0.55 last year. -Revenue: $86.51 Mln vs. $65.69 Mln last year.
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