Heritage Financial legte Quartalsergebnis vor

Heritage Financial lud am 25.01.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete.

Heritage Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,640 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 50,7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 27,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,75 USD. Im letzten Jahr hatte Heritage Financial einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 243,82 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 2,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Heritage Financial 248,98 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,03 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 254,68 Millionen USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at