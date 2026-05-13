Heritage Foods: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Heritage Foods hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,60 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,11 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,58 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,48 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 16,22 INR. Im Vorjahr hatte Heritage Foods 20,29 INR je Aktie erwirtschaftet.

Heritage Foods hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 45,26 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 41,35 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at