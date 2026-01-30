Heritage Foods legte Quartalsergebnis vor

Heritage Foods hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,73 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,64 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,19 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at