Heritage Insurance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Heritage Insurance hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 212,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 211,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at