Heritage Insurance Holdings Aktie
WKN DE: A113GG / ISIN: US42727J1025
|
09.03.2026 11:30:52
Heritage Insurance Holdings, Inc. Q4 Income Rises
(RTTNews) - Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) released a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $66.67 million, or $2.15 per share. This compares with $20.29 million, or $0.66 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.4% to $215.32 million from $210.26 million last year.
Heritage Insurance Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $66.67 Mln. vs. $20.29 Mln. last year. -EPS: $2.15 vs. $0.66 last year. -Revenue: $215.32 Mln vs. $210.26 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heritage Insurance Holdings Inc
|
08.03.26
|Ausblick: Heritage Insurance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Heritage Insurance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Heritage Insurance Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Heritage Insurance Holdings Inc
|23,20
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.