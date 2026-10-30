Heritage Insurance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Heritage Insurance hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,72 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,63 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 219,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 212,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at