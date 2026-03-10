10.03.2026 06:31:29

Heritage Insurance veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Heritage Insurance hat am 09.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,660 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 215,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 211,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,01 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Heritage Insurance im vergangenen Geschäftsjahr 847,33 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Heritage Insurance 817,74 Millionen USD umsetzen können.

