Heritage Insurance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Heritage Insurance hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,55 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 214,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 208,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at