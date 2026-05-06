Heritage Mining: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Heritage Mining hat am 03.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Heritage Mining ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,030 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at