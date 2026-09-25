Herkules veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Herkules stellte am 24.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,110 PLN je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Herkules 28,3 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,6 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at