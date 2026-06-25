LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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25.06.2026 15:00:39

Hermès-Milliarden: LVMH schiebt Schuld auf Vermögensverwalter

Im Milliardenstreit um verschwundene Hermès-Aktien rückt ein verstorbener Mann ins Zentrum: der Genfer Vermögensverwalter Eric Freymond. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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22.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
11.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
11.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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